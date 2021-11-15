Европейские СМИ: несколько немецких городов согласились принять мигрантов из белорусско-польского приграничья

Несколько немецких городов согласились принять мигрантов из белорусско-польского приграничья, сообщает немецкое издание Jungefreiheit.
– События на границе между Польшей и Беларусью также вызывают беспокойство с точки зрения города Гиссен, – заявила пресс-секретарь города. – Город, конечно же, выполнит все обязательства, с которыми он столкнется в контексте поддержки и размещения беженцев.
Гиссен уже ведет переговоры с другими муниципалитетами по линии альянса «Города безопасного убежища».
Представители власти города Геттингена объявили:
– В принципе, город Геттинген готов принять беженцев независимо от их происхождения». Геттинген также участвует в альянсе Seebrücke и выступает в качестве «тихой гавани».
В свою очередь, город Кельн сослался на свою «многократную готовность принимать беженцев в нестабильных гуманитарных ситуациях»:
– Это относится ко всем беженцам из кризисных регионов и сверх квоты приема беженцев, – заявила пресс-секретарь города. – Что касается людей, застрявших в белорусско-польском приграничье, которым приходится выживать в самых тяжелых условиях, когда наступают морозы и холода, ничего другого в принципе не применимо.
Там также заявили, что Кельн как муниципалитет не имеет возможности ввозить белорусских мигрантов в Германию, но:
– Мы готовы в любой момент принять людей, нуждающихся в защите в рамках установленных процедур. Еще несколько городов пока не ответили на соответствующие запросы.
Третий мэр Мюнхена Верена Дитл заявила на прошлой неделе:
– Для столицы федеральной земли как безопасного убежища спасение человеческих жизней и защита прав человека имеют высший приоритет. Вот почему мы еще раз предлагаем принять людей, которые бежали из приграничной зоны, быстро и без бюрократических проволочек и предоставить им доступ к надлежащим процедурам предоставления убежища здесь.
Не осталась в стороне и организация по оказанию помощи беженцам Seebrücke, которая ранее в основном проводила кампанию по приему средиземноморских мигрантов. Она потребовала, чтобы беженцев на польско-белорусской границе привезли в Германию:
– Мы требуем немедленного допуска тех, кто ищет защиты на польско-белорусской границе, законных и безопасных путей эвакуации и более солидарной миграционной политики.