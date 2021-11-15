Европейские СМИ: несколько немецких городов согласились принять мигрантов из белорусско-польского приграничья

, – заявила пресс-секретарь города. –Гиссен уже ведет переговоры с другими муниципалитетами по линии альянса «Города безопасного убежища».Представители власти города Геттингена объявили:– В принципе, город Геттинген готов принять беженцев независимо от их происхождения». Геттинген также участвует в альянсе Seebrücke и выступает в качестве «тихой гавани».В свою очередь, город Кельн сослался на свою «многократную готовность принимать беженцев в нестабильных гуманитарных ситуациях»:, – заявила пресс-секретарь города.Там также заявили, что Кельн как муниципалитет не имеет возможности ввозить белорусских мигрантов в Германию, но:заявила на прошлой неделе:Не осталась в стороне и организация по оказанию помощи беженцам Seebrücke, которая ранее в основном проводила кампанию по приему средиземноморских мигрантов. Она потребовала, чтобы беженцев на польско-белорусской границе привезли в Германию: