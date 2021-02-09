Эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) прибыли на площадку БелАЭС в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Беларуси.
В состав экспертной группы входят девять человек. Это представители Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Литвы, Украины, Финляндии. Возглавляет группу генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана.
Планируется, что работать на площадке белорусской АЭС эксперты будут 9–10 февраля. Они не только посетят объекты станции и ознакомятся с информацией о реализации мероприятий национального плана действий по итогам стресс-тестов, но и зададут вопросы представителям Госатомнадзора, Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики, группе проектировщиков АО ИК «АСЭ» и непосредственно специалистам атомной станции.
Напомним, что наша страна на добровольной основе провела в 2016–2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС. Критерии данных тестов включали проверку надежности атомной станции на случай стихийных бедствий, различных техногенных аварий. Анализировались и риски, связанные с человеческим фактором. Дефицитов безопасности на АЭС не выявлено.
По результатам стресс-тестов национальный регулятор – Госатомнадзор – подготовил Национальный план действий, который обобщил рекомендации по результатам национальной экспертизы и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Документ содержит 23 пункта со сроками реализации в период с 2019-го по 2025 год. Часть из данных рекомендаций уже выполнена.
Фото: БЕЛТА
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Европейские эксперты начали работу на площадке БелАЭС
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