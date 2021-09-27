Европе предрекли катастрофическую зиму

Резкий рост цен на газ в странах Европы может повлиять на стоимость электричества. Возможны серьезные последствия, сообщает РИА Новости со ссылкой на шведское издание Svenska Dagbladet.
Как считает консультант по энергетическому рынку из компании Shepherd Energy Арне Эстерлинд, одна из причин такой ситуации – сокращение поставок газа со стороны России. Он отметил, что забронированный Москвой объем транзитных мощностей на октябрь "необычайно мал". Еще больше ухудшает положение перенесение запуска "Северного потока – 2".
В числе других проблем европейской энергетики также зависимость от погоды, учитывая распространенность ветряных и гидроэлектростанций. Важную роль сыграло и снижение поставок газа из США – серьезную долю его скупила в основном Бразилия.
Представители шведского оператора Svenska Kraftnät пока не фиксировали перебоев с подачей энергии, но ее стоимость уже сейчас увеличилась на фоне подорожания газа.
– Если в Европе будет холодная зима, это станет катастрофой. Мы все ближе и ближе подходим к краю, – заявил эксперт и предположил, что в случае дефицита страны могут прибегнуть к локальному отключению электричества.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Месяцем ранее расчетная стоимость ближайшего фьючерса по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября она подскакивала до исторического рекорда – выше 960 долларов за тысячу кубометров.
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