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Европарламент призвал ЕС готовиться к новому миграционному кризису

Европейский парламент призвал Евросоюз готовиться к возможному новому миграционному кризису. Причиной такового может стать ситуация в Афганистане, пишет РИА Новости.


«Большинство мигрантов направятся за защитой в соседние страны. ЕС должен планировать оказание дополнительной помощи соседям Афганистана, принимающим беженцев, предпочтительно через соответствующие агентства ООН, а также через работающие  гуманитарные организации», – сказано в резолюции, принятой по итогам пленарной сессии в Страсбурге.

В то же время в документе обращают внимание на то, что помощь соседним государствам не должна стать альтернативой политике предоставления убежища на территории ЕС. «Призываем Еврокомиссию и государства ЕС к совместным усилиям для проведения гуманной политики в сфере предоставления убежища», – говорится в документе.

Депутаты призвали прежде всего обеспечить безопасность тех афганцев, которые могут подвергаться опасности в связи с приходом к власти «Талибана».
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Фото: РЕЙТЕР
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