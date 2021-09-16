Европарламент призвал ЕС готовиться к новому миграционному кризису

Европейский парламент призвал Евросоюз готовиться к возможному новому миграционному кризису. Причиной такового может стать ситуация в Афганистане, пишет РИА Новости.
«Большинство мигрантов направятся за защитой в соседние страны. ЕС должен планировать оказание дополнительной помощи соседям Афганистана, принимающим беженцев, предпочтительно через соответствующие агентства ООН, а также через работающие гуманитарные организации», – сказано в резолюции, принятой по итогам пленарной сессии в Страсбурге.
В то же время в документе обращают внимание на то, что помощь соседним государствам не должна стать альтернативой политике предоставления убежища на территории ЕС. «Призываем Еврокомиссию и государства ЕС к совместным усилиям для проведения гуманной политики в сфере предоставления убежища», – говорится в документе.
Депутаты призвали прежде всего обеспечить безопасность тех афганцев, которые могут подвергаться опасности в связи с приходом к власти «Талибана».