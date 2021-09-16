Европарламент призвал ЕС готовиться к новому миграционному кризису

– сказано в резолюции, принятой по итогам пленарной сессии в Страсбурге.В то же время в документе обращают внимание на то, что помощь соседним государствам не должна стать альтернативой политике предоставления убежища на территории ЕС.говорится в документе.Депутаты призвали прежде всего обеспечить безопасность тех афганцев, которые могут подвергаться опасности в связи с приходом к власти «Талибана».