Европа заявила о планах на выработку условий по Арктике

Евросоюз считает себя полноценным игроком в Арктике и планирует участвовать в выработке правил для этого региона, сообщает издание «Коммерсантъ».
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Как отмечается в опубликованной стратегии Еврокомиссии, «ЕС находится в Арктике и имеет стратегические и повседневные интересы в Арктическом регионе. Полное участие ЕС в арктических вопросах является геополитической необходимостью». Среди прочего, Брюссель будет продвигать идею полного запрета добычи полезных ископаемых и отказа от покупки добытых там энергоресурсов.
Издание пишет, что Брюссель отказался от безуспешных попыток получить статус наблюдателя в Арктическом совете и решил предпринять более прямолинейные действия. Отметим, что в этой организации находится восемь стран, среди которых есть Россия. Важно, что страна-соседка после наложенных на нее в 2014-м санкций накладывает вето на включение в организацию новых игроков.
На вопрос, чем так привлекательна Арктика для ряда государств, ответить достаточно просто. Дело в том, что в регионе содержится 30% всех неразведанных газовых и 13% нефтяных запасов Земли. Кроме того, через арктические воды пролегает Северный морской путь, а это самый короткий торговый маршрут из Европы в Азию. Россия наращивает активность в Арктике ради данного маршрута и настаивает, что имеет на него особые права. США и НАТО считают «незаконными» морские претензии Москвы и увеличивают военное присутствие в регионе.
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