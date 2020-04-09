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Европа оказалась готова к кризису хуже Африки

Европа оказалась готова к произошедшему экономическому кризису хуже Африки, сообщается в докладе Африканского союза (AU), выдержки из которого цитирует CNBC. Вероятный спад ВВП континента будет гораздо ниже, чем в большинстве европейских стран, пишет Лента.ру.

Штаб-квартира Африканского Банка Развития

Авторы делали расчеты, основываясь на двух возможных вариантах развития событий: реалистичном и пессимистичном. По реалистичному, общеконтинентальный ВВП по результатам года уменьшится на 0,8%, в пессимистичном варианте — на 1,1%.

По прогнозу Африканского банка развития, подготовленному еще до начала эпидемии коронавируса, рост африканского ВВП по результатам года должен был достигнуть 3,4%.

В качестве ключевой причины относительно низкого ущерба называется маленькое количество зараженных коронавирусом. По состоянию на 8 апреля, на всем континенте было официально зарегистрировано 10,6 тысячи случаев. Во многих странах власти не предпринимали жестких мер для сдерживания распространения инфекции и не закрывали предприятия.

При этом авторы отмечают, что немалая доля африканской экономики выпадает на неформальный сектор, который не учитывается в официальной статистике. Спад в нем будет намного более существенным.

Ранее отдельные экономисты и профильные организации представили прогнозы относительно падения ВВП европейских стран по итогам 2020 года. Германии предсказывают падение на 9%, Италии — на 10—15%, Испании — на 3,9%.
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Фото: Рейтер
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