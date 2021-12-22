Еврокомиссия запустила юридическую процедуру против Польши из-за спора по верховенству права

- отметилСообщается, что соответствующее уведомление уже направлено в Варшаву. Польше нужно будет отправить официальный ответ ЕК в течение двух месяцев. На основании этого документа Еврокомиссия будет принимать решение о дальнейших действиях.Напомним, что ранее Конституционный суд Польши ранее подтвердил превосходство конституции республики над законодательством ЕС. Европарламент в октябре утвердил резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии коронавируса.