SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Еврокомиссия запустила юридическую процедуру против Польши из-за спора по верховенству права

Еврокомиссия запустила юридическую процедуру против Польши из-за спора по верховенству права

Европейская комиссия запустила в понедельник юридическую процедуру против Польши в связи с нарушением Конституционным судом той европейского права. Подробности приводит РИА Новости.


«Сегодня мы запустили процедуру против Польши в связи с нарушениями европейского права ее Конституционным судом. Мы старались наладить диалог, но ситуация не улучшается. Необходимо уважать основы правовой системы ЕС, в частности, верховенство Европейского права», - отметил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Сообщается, что соответствующее уведомление уже направлено в Варшаву. Польше нужно будет отправить официальный ответ ЕК в течение двух месяцев. На основании этого документа Еврокомиссия будет принимать решение о дальнейших действиях.

Напомним, что ранее Конституционный суд Польши ранее подтвердил превосходство конституции республики над законодательством ЕС. Европарламент в октябре утвердил резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии коронавируса.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы