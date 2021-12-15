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Еврокомиссия предложила запретить продление долгосрочных газовых контрактов странам Евросоюза после 2049 года

Еврокомиссия (ЕК) предложила запретить странам Европейского союза продление долгосрочных контрактов на поставки природного газа после 2049 года с целью упрощения выхода на рынок производителям "возобновляемых газов", пишет ТАСС.


– Предложения Еврокомиссии создают предпосылки для поэтапного исключения из энергооборота ископаемого газа. Главная цель – облегчить проникновение на рынок возобновляемых и низкоуглеродных газов (водород и биогаз). Чтобы избежать фиксации системы на ископаемом газе, вводится лимит на продление долгосрочных газовых контрактов, которые не должны продлеваться после 2049 года, – уточняется в распространенном заявлении ЕК.

Кроме того, Еврокомиссия предложила разработать систему добровольных совместных закупок голубого топлива странами Евросоюза, чтобы гарантировать заполнение газохранилищ. В ЕК подчеркнули, что уровень подземного хранения газа в ЕС составил 62% от их мощностей, что на 12 процентных пунктов ниже нормального показателя.

Фото: pixabay.com
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