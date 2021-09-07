Еврокомиссия потребовала ввести штрафы против Польши за нарушение прав судей

Еврокомиссия (ЕК) подала во вторник иск против Польши в Европейский суд юстиции. ЕК требует, чтобы Варшава каждый день платила штрафы, пока в республике не устранят нормы закона, нарушающие независимость судебной системы. Об этом сказано в заявлении ЕК, пишет ТАСС.
«Еврокомиссия приняла решение обратиться в Европейский суд юстиции с требованием наложить финансовые штрафы на Польшу, чтобы добиться выполнения [Варшавой] решения [Европейского] суда [юстиции], касающегося работы дисциплинарной палаты польского Верховного суда, и приостановки действия польских законов, влияющих на независимость судебной системы. Еврокомиссия просит суд наложить ежедневные штрафы на Польшу до тех пор, пока все эти решения суда не будут выполнены в полном объеме», – отмечается в тексте заявления.
Напомним, что в прошлом году Европейский суд обязал Польшу приостановить применение положений о Дисциплинарной палате Верховного суда, которая назначена для проведения разбирательств, касающихся дисциплинарных взысканий в отношении судей, прокуроров и представителей других юридических профессий. Как уточняет ТАСС, Брюссель считает, что действия польских властей создают условия для политического давления на судебную систему.