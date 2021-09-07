Еврокомиссия потребовала ввести штрафы против Польши за нарушение прав судей

– отмечается в тексте заявления.Напомним, что в прошлом году Европейский суд обязал Польшу приостановить применение положений о Дисциплинарной палате Верховного суда, которая назначена для проведения разбирательств, касающихся дисциплинарных взысканий в отношении судей, прокуроров и представителей других юридических профессий. Как уточняет ТАСС, Брюссель считает, что действия польских властей создают условия для политического давления на судебную систему.