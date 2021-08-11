Еврокомиссия отказалась финансировать строительство стены на границе Литвы и Беларуси

В Еврокомиссии (ЕК) отказались финансировать из бюджета Евросоюза строительство стены на границе Беларуси и Литвы. Об этом на брифинге в Брюсселе 10 августа заявил представитель ЕК Адальберт Янц, сообщает ТАСС.
По его словам, Еврокомиссия не считает правильным финансировать строительство преград и барьеров из фондов ЕС.
– Финансирование, которое Еврокомиссия выделяет на нужды улучшения охраны границы Литвы, должно использоваться там, где оно принесет наибольший результат – оно будет использоваться на нужды создания интегрированной системы контроля границы, – подчеркнул представитель ЕК.
Напомним, 2 августа заместитель начальника Службы охраны госграницы при МВД Литвы Видас Мачайтис сообщил, что Вильнюс планирует построить на границе с Беларусью стену высотой четыре метра с колючей проволокой повышенной прочности сверху. Стена должна блокировать 508 из 680 км границы между двумя странами. Стоимость данной преграды оценивается в 152,5 млн евро, строительные работы могут продлиться от года до двух лет, в зависимости от финансирования.