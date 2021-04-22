Европейская комиссия начала судебное разбирательство против британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Причина – срыв поставок вакцины от COVID-19, уточняет ТАСС.
«Что касается AsraZeneca, то ЕК было инициировано судебное разбирательство. И ранее на этой неделе Ирландия была зарегистрирована мной в качестве одной из сторон в этом деле, которое, в частности, касается полного срыва обязательств AsraZeneca по контрактам на поставки вакцины в апреле, мае и июне», – сказал министр здравоохранения Ирландии Стефен Доннелли во время выступления в парламенте страны.
Напомним, ранее руководство AstraZeneca признало, что компания отстает от производственного графика по поставкам вакцины в Евросоюз на два месяца. В компании указали на более слабую производственную базу в ЕС по сравнению Великобританией, где проблем с поставками данного препарата не было.
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Еврокомиссия начала судебное разбирательство против AstraZeneca
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