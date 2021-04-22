Еврокомиссия начала судебное разбирательство против AstraZeneca

– сказал министр здравоохранения Ирландии Стефен Доннелли во время выступления в парламенте страны.Напомним, ранее руководство AstraZeneca признало, что компания отстает от производственного графика по поставкам вакцины в Евросоюз на два месяца. В компании указали на более слабую производственную базу в ЕС по сравнению Великобританией, где проблем с поставками данного препарата не было.