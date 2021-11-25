Евросоюз изменит правила пересечения своих границ из-за коронавируса

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что правила пересечения границ ЕС скоро будут изменены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом пишет ТАСС.
– Зима будет тяжелой, – сообщила она в опубликованном в четверг интервью испанской газете La Razon. – В декабре и январе будет большая нагрузка на больницы.
По словам еврокомиссара, странам, где от коронавируса вакцинировано менее 80% жителей, необходимо ввести серьезные меры для борьбы с распространением вируса.
– Через несколько дней будут изменены правила для пересечения границ ЕС, – заверила Кириакидес. При этом она не пояснила, в чем заключаются конкретные изменения.
Кириакидес в очередной раз указала на важность вакцинации против COVID-19.
Еврокомиссар подчеркнула, что каждое государство достаточно независимо для того, чтобы самостоятельно принять решительные меры.