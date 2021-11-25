Евросоюз изменит правила пересечения своих границ из-за коронавируса

, – сообщила она в опубликованном в четверг интервью испанской газете La Razon.По словам еврокомиссара, странам, где от коронавируса вакцинировано менее 80% жителей, необходимо ввести серьезные меры для борьбы с распространением вируса.– заверила Кириакидес. При этом она не пояснила, в чем заключаются конкретные изменения.Кириакидес в очередной раз указала на важность вакцинации против COVID-19.Еврокомиссар подчеркнула, что каждое государство достаточно независимо для того, чтобы самостоятельно принять решительные меры.