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Еврогруппа согласовала план по спасению экономики ЕС

На поддержку выделят около 500 млрд евро, сообщает Euronews.

Еврогруппа приняла план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии суммарным объемом в 500 млрд евро.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр считает итоги совещания хорошей новостью. 

К слову, минувшая встреча, которая шла более 16 часов, завершилась безрезультатно из-за разногласий между Нидерландами и Италией. Так, вопрос выпуска евробондов, вокруг которого страны вели споры, не разрешен. Участники совещания в итоге посчитали его не таким срочным в сложившейся ситуации.

В итоге принятый план должен объединить предложенные ранее институтами ЕС меры и схемы оказания помощи различным сферам экономики сообщества.

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Фото: Рейтер
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