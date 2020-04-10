Еврогруппа согласовала план по спасению экономики ЕС

На поддержку выделят около 500 млрд евро, сообщает Euronews.

Еврогруппа приняла план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии суммарным объемом в 500 млрд евро.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр считает итоги совещания хорошей новостью.

К слову, минувшая встреча, которая шла более 16 часов, завершилась безрезультатно из-за разногласий между Нидерландами и Италией. Так, вопрос выпуска евробондов, вокруг которого страны вели споры, не разрешен. Участники совещания в итоге посчитали его не таким срочным в сложившейся ситуации.

В итоге принятый план должен объединить предложенные ранее институтами ЕС меры и схемы оказания помощи различным сферам экономики сообщества.