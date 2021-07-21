Закрытое акционерное общество "Евробанк" исключено из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с постановлением Правления Национального банка от 20 июля 2021 года № 208. Такая информация размещена на сайте Нацбанка.
Отмечается, что ЗАО "Евробанк" было зарегистрировано 9 сентября 2009 года и действовало на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности без права привлечения на счета и во вклады (депозиты) денежных средств физических лиц.
Решение о ликвидации банка было принято общим собранием акционеров ЗАО "Евробанк" 13 августа 2015 года.
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Евробанк исключен из Единого госрегистра юрлиц и ИП
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