Евробанк исключен из Единого госрегистра юрлиц и ИП

Отмечается, что ЗАО "Евробанк" было зарегистрировано 9 сентября 2009 года и действовало на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности без права привлечения на счета и во вклады (депозиты) денежных средств физических лиц.Решение о ликвидации банка было принято общим собранием акционеров ЗАО "Евробанк" 13 августа 2015 года.