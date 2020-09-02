По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже евро и российский рубль стали дешевле, а доллар – дороже, сообщается на официальном сайте БВФБ.
Евро подешевел на BYN 0,0211 и сейчас оценивается в BYN 3,1397.
Доллар подорожал на BYN 0,0066 до BYN 2,6459.
А российский рубль стал дешевле на BYN 0,0104 и теперь стоит BYN 3,5758 за сотню.
На вчерашних торгах доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал.
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Евро и российский рубль подешевели, доллар подорожал
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович