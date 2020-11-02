По итогам первых торгов на этой неделе доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте БВФБ.
Евро подорожал на BYN 0,0162 до BYN 3,094.
Доллар стал дороже на BYN 0,0227 и сейчас стоит BYN 2,6579.
А российский рубль подешевел на BYN 0,0302 и теперь оценивается в BYN 3,2988 за сотню.
На последних октябрьских торгах доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел.
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Евро и доллар подорожали, российский рубль подешевел
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