По итогам первых торгов на этой неделе евро и доллар подорожали, а российский рубль подешевел, сообщается на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро добавил BYN 0,0223 и теперь оценивается в BYN 3,0936.
Доллар подорожал на BYN 0,0252 до BYN 2,532.
А российский рубль стал дешевле на BYN 0,0174 и сейчас стоит BYN 3,399 за сотню.
На предыдущих торгах доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал.
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Евро и доллар подорожали, российский рубль подешевел
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Фото: РЕЙТЕР