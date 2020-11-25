Евразийский экономический форум решено не проводить в декабре из-за ситуации с пандемией COVID-19. Об этом во время брифинга сообщила помощник Председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.
Фото: БЕЛТА
– Вопрос о проведении этого мероприятия был рассмотрен 23 ноября на заседании Совета ЕЭК. С учетом эпидемиологической ситуации принято решение не проводить форум в декабре текущего года.
Напомним, ранее предлагалось провести форум в Минске во второй половине декабря в очном формате.
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Евразийский экономический форум решено не проводить в декабре из-за ситуации с пандемией
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