Евгений Калинин, водитель СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненского района: «Будущее Беларуси должно решаться на избирательных участках, а не на площадях»

– Я очень люблю свою страну: здесь я дома и по-настоящему счастлив. Как водителю мне приятно констатировать: ухоженные автомобильные дороги находятся практически в идеальном состоянии. Это, к слову, в один голос отмечают и гости страны. Вижу также, что отлично развивается сервис – открываются новые кафе, гостиницы, автостоянки и многие другие объекты инфраструктуры. А какие вкусные у нас продукты, в том числе и хлеб! Натуральные, ароматные. Искренне горжусь, что в определенной мере причастен к их производству. Список достижений Беларуси можно продолжать бесконечно: доступное образование, бесплатная качественная медицинская помощь, строительство сооружений для занятий физкультурой и спортом… К чему я это? Появились силы, которым, видимо, не нравится такой ход событий и которым ох как хочется перевернуть все с ног на голову. Я против. Будущее Беларуси должно решаться на избирательных участках, а не на улицах и площадях.