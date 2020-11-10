Евдоченко вручил верительные грамоты гендиректору ОЗХО

Вчера, 9 ноября, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Нидерландах, Постоянный представитель Беларуси при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Андрей Евдоченко вручил верительные грамоты генеральному директору ОЗХО Фернандо Ариасу, проинформировали sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
В ходе встречи обсуждены состояние и перспективы взаимодействия Беларуси и ОЗХО, затронута проблематика актуальной деятельности организации, включая проведение 30 ноября – 4 декабря текущего года 25-й сессии Конференции государств – участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.
Фото: МИД Беларуси
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