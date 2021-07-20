Такое заявление Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Нидерландах Андрей Евдоченко заявил журналистам по итогам совещания по приоритетам внешней политики на современном этапе, которое сегодня прошло во Дворце Независимости, комментируя взаимоотношения нашей страны и Евросоюза:
– Ситуация непростая. Сегодня идет очень сложный политический разговор с нашими европейскими партнерами, и, скажем откровенно, не всегда мы находим взаимопонимание. Очевидно, "дна" мы еще не прошли, – сказал Андрей Евдоченко. – Если будут прямые торговые запреты, то ситуация может существенно усугубиться. Но тогда надо будет полностью уходить с европейского рынка. Но я не думаю, что в этом заинтересован в том числе и европейский бизнес. Наши контакты, которые мы имеем каждый день с представителям европейского бизнеса, показывают, что те, кто работал с нашей страной (а они знают уже весь наш регион и везде побывали), кто получал прибыль от этого сотрудничества, конечно, уходить из нашей страны не хотят.
В то же время дипломат констатировал, что торгово-экономические отношения Беларуси и Европейского союза продолжают развиваться, несмотря на пандемию и санкции:
– На европейском направлении мы приросли на 1,9 миллиарда долларов в этом году. Мне очень приятно, что доля Нидерландов составила почти 40 процентов, – отметил посол.
Фото: БЕЛТА
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Евдоченко: европейский бизнес не заинтересован уходить из Беларуси
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