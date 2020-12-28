«Это возможность подарить детям чудо». Виктор Каранкевич принял участие в акции «Наши дети»

, – поделился руководитель министерства.Воспитанники приюта подготовили праздничный концерт для гостей. Не скрывают: к важному мероприятию готовились долго.Сегодня детям вручили сладкие подарки, игрушки, сертификаты для укрепления материально-технической базы на сумму 2300 рублей. Вместе с Министерством энергетики шефство организовано со стороны газоснабжающих организаций – Мингаз, Минскоблгаз. Они также оказывают материальную помощь и поддержку., – отметил Виктор Каранкевич.СПЦ Центрального района Минска оказывает социально-педагогическую, психологическую и иные виды помощи детям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, а также их родителям, приемным родителям, усыновителям, опекунам или попечителям в ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи. В приют принимаются несовершеннолетние в возрасте от трех до восемнадцати лет в количестве не более 14 человек.