«Это возможность подарить детям чудо». Виктор Каранкевич принял участие в акции «Наши дети»

Министр энергетики Виктор Каранкевич посетил Социально-педагогический центр Центрального района Минска в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети». Министерство не первый год обеспечивает шефство над приютом.
– Для нас каждый год, когда мы сюда приезжаем, это возможность подарить детям чудо, поздравить их с наступающим Новым годом. Акция «Наши дети» – это прекрасная традиция, которая получила развитие благодаря Главе государства. И этот год не исключение. Дети ждут подарки, а мы, взрослые, должны сделать все необходимое, чтобы они получили чудо и сказку, – поделился руководитель министерства.
Воспитанники приюта подготовили праздничный концерт для гостей. Не скрывают: к важному мероприятию готовились долго.
– Мы находимся в центре, где по различным причинам у детей исключено родительское внимание, поэтому мы должны создать им праздник. И для нас лучшая благодарность – это увидеть счастливые глаза детей, насколько они радостные.
Сегодня детям вручили сладкие подарки, игрушки, сертификаты для укрепления материально-технической базы на сумму 2300 рублей. Вместе с Министерством энергетики шефство организовано со стороны газоснабжающих организаций – Мингаз, Минскоблгаз. Они также оказывают материальную помощь и поддержку.
– Каждый год мы стараемся внести свой вклад – замена дверей, ремонт, чтобы здесь было красивое место для времяпрепровождения, – отметил Виктор Каранкевич.
СПЦ Центрального района Минска оказывает социально-педагогическую, психологическую и иные виды помощи детям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, а также их родителям, приемным родителям, усыновителям, опекунам или попечителям в ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи. В приют принимаются несовершеннолетние в возрасте от трех до восемнадцати лет в количестве не более 14 человек.
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«Это возможность подарить детям чудо». Виктор Каранкевич принял участие в акции «Наши дети»
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ