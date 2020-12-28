Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.16
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. «Это возможность подарить детям чудо». Виктор Каранкевич принял участие в акции «Наши дети»

«Это возможность подарить детям чудо». Виктор Каранкевич принял участие в акции «Наши дети»

Министр энергетики Виктор Каранкевич посетил Социально-педагогический центр Центрального района Минска в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети». Министерство не первый год обеспечивает шефство над приютом.



Для нас каждый год, когда мы сюда приезжаем, это возможность подарить детям чудо, поздравить их с наступающим Новым годом. Акция «Наши дети» – это прекрасная традиция, которая получила развитие благодаря Главе государства. И этот год не исключение. Дети ждут подарки, а мы, взрослые, должны сделать все необходимое, чтобы они получили чудо и сказку, – поделился руководитель министерства.

Воспитанники приюта подготовили праздничный концерт для гостей. Не скрывают: к важному мероприятию готовились долго.


Мы находимся в центре, где по различным причинам у детей исключено родительское внимание, поэтому мы должны создать им праздник. И для нас лучшая благодарность – это увидеть счастливые глаза детей, насколько они радостные.

Сегодня детям вручили сладкие подарки, игрушки, сертификаты для укрепления материально-технической базы на сумму 2300 рублей. Вместе с Министерством энергетики шефство организовано со стороны газоснабжающих организаций – Мингаз, Минскоблгаз. Они также оказывают материальную помощь и поддержку.


Каждый год мы стараемся внести свой вклад – замена дверей, ремонт, чтобы здесь было красивое место для времяпрепровождения, – отметил Виктор Каранкевич.

СПЦ Центрального района Минска оказывает социально-педагогическую, психологическую и иные виды помощи детям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, а также их родителям, приемным родителям, усыновителям, опекунам или попечителям в ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи. В приют принимаются несовершеннолетние в возрасте от трех до восемнадцати лет в количестве не более 14 человек.






Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
На пожаре под Гомелем спасли 10 жильцов
Малиновый закат. Красивое завершение недели в Instagram
Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
Костевич: в следующем году будет построено 90 дошкольных учреждений
На крупнейшем в Китае нефтегазовом месторождении установлен рекорд по объему добычи
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1841 пациент с COVID-19, выписаны 1385
«Это возможность подарить детям чудо». Виктор Каранкевич принял участие в акции «Наши дети»
В выходные в Беларуси под колесами авто погибли три человека, 12 получили травмы
Алиса Фрейндлих находится в реанимации
Стволовые клетки костного мозга мышей частично омолодили
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Детская влюбленность в ложь
В Рогачевском районе на пожаре из-за курения погиб пожилой сельчанин
Гомельчанин беспричинно порезал речичанку – его будут судить
Художественный руководитель "Ералаша" госпитализирован с коронавирусом
Блестки, яркие стрелки, глянец: актуальный макияж для встречи Нового 2021 года
В Пинске выявлена схема криминального банкротства
Российские авиакомпании за 11 месяцев сократили перевозки почти вдвое
В Беларуси за пять лет число многодетных семей увеличилось на 40 процентов
Мир за выходные: вакцинация от коронавируса в Европе и успешные переговоры по брекситу
В подобных условиях коронавирус не выживает: найден действенный способ избежать заражения COVID-19
Доктор Мясников спрогнозировал дальнейшее течение пандемии коронавируса
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Павлины, говоришь…
В Барановичах проходит диалоговая площадка по вопросам поддержки многодетных семей
Конор Макгрегор станет отцом в третий раз
В Баренцевом море обнаружили тело одного из членов экипажа затонувшего судна
В лучших традициях: топ-10 блюд советского новогоднего стола
На 29 декабря объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и гололеда
Что нельзя готовить на Новый год Быка
Обезьяна отобрала у мужчины сумку с деньгами и разбросала их
В Брестской области обнаружены два мини-завода по производству самогона
В Пинске конфисковали свыше четырех тысяч пиротехнических изделий
В Березинском заповеднике на новогодние программы приезжают до 10 групп в день
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
За детей ответите отдельно
Всебелорусское народное собрание планируется провести 11–12 февраля
В Турции введены ограничения для прибывающих иностранцев
В Молодечно произошел прорыв трубопровода: в восьми многоквартирных домах не было воды
Стали известны подробности инцидента с рыболовным судном в Баренцевом море
Областной профсоюзный праздник соберет сегодня более сотни ребят в Витебске
Врач перечислил самые калорийные блюда новогоднего стола
«Тоттенхэм» не удержал победу в игре против «Вулверхэмптона»
Брестчанин купил грузовой автомобиль с перебитым VIN-номером
На Цнянском водохранилище мужчина провалился под лед
Россияне неожиданно проиграли чехам в матче МЧМ по хоккею
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
ВТО ли еще будет
По предварительным данным, погибли: поступила информация о судьбе членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна
Саудовская Аравия продлила запрет на въезд из-за коронавируса
Фотоконкурс «Дети — цветки жизни». Лучшие фото недели
Авторы
СКАНИРУЙТЕ