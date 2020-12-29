Сегодня в 5-й городской поликлинике Минска стартовала вакцинация от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Первую прививку получили семь сотрудников поликлиники.
Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич подчеркнул важность сегодняшнего события:
– Рады сообщить, что мы начинаем массовую вакцинацию против коронавируса. Это широкомасштабный проект. Как мы анонсировали ранее, охват в эту осенне-весеннюю кампанию будет составлять от 1 200 000 человек и выше. Старт вакцинации начинается с наиболее уязвимых слоев населения – это медработники, учителя, работники торговли и транспорта. Первая партия вакцины как раз охватывает то количество работников, которые подлежат вакцинации – это 200 000 человек. В дальнейшем мы закроем наши потребности и прямыми поставками, и локализацией в нашей стране. Подчеркну, что сейчас к нам прибыла готовая вакцина, однако мы работаем над тем, чтобы выпускать российский препарат на площадке «Белмедпрепаратов». Очень приятно, что старт, который мы анонсировали на январь, состоялся раньше. Наша страна первой после России начала получать вакцину, которую так долго ждали, с целью управления эпидпроцессом. Наш национальный календарь прививок пополнился, однако вакцинация носит добровольный характер. Хотя мы надеемся, что в будущем будем прививать не менее четырех миллионов жителей.
Ярослав Кузнецов, главный врач 5-й поликлиники, добавил:
– Мы проводили клинические испытания вакцины, поэтому опыт работы с ней есть. Многие сотрудники поликлиники очень хотели привиться, однако есть определенные критерии отбора. Например, вакцинироваться не могут те, кто недавно перенес коронавирус или ОРВИ. Я буду первым пациентом, который получит вакцину.
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«Это широкомасштабный проект»: первые медики вакцинировались от коронавируса в 5-й столичной поликлинике
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Фото: Дарья ТИТОВА