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"Это не зачистка информационного поля" – в МИД прокомментировали переаккредитацию зарубежных СМИ

В Министерстве иностранных дел заявляют, что переаккредитация работающих в Беларуси зарубежных СМИ не является попыткой зачистки информационного поля. Об этом заявил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.


МИД проведет переаккредитацию работающих в Беларуси иностранных СМИ по новым правилам

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МИД проведет переаккредитацию работающих в Беларуси иностранных СМИ по новым правилам
Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня введено в действие новое Положение о порядке аккредитации в Беларуси журналистов иностранных средств массовой информации. "Хочу особо подчеркнуть, что это не какая-то зачистка информационного поля, прекращение аккредитации или еще что-то с этим связанное, а именно переаккредитация иностранных СМИ по новым правилам", – сказал официальный представитель МИД.

Анатолий Глаз в частности заметил, что новое Положение стало во многом либеральнее предыдущего, в нем учтен ряд рекомендаций ОБСЕ и Венецианской комиссии в отношении самого института аккредитации, опыт стран-соседей (Латвии, Польши), а также других государств, например Франции.

"Новое Положение учитывает не только поступавшие в наш адрес замечания, но и то беспрецедентное гибридное давление в отношении нашей страны, которое при помощи медиа различной природы в последнее время было применено со стороны ряда внешних партнеров. Я не говорю уже об открытой поддержке, как финансовой, так и организационной, со стороны в первую очередь наших отдельных западных контрпартнеров, откровенно экстремистских медиаресурсов либо так называемых новых медиа. При этом мы слышим заявления, что такая деятельность (а по сути, это уже даже не вмешательство во внутренние дела, а прямое разжигание вражды в нашем обществе) с их стороны будет продолжена и усилена", – подчеркнул официальный представитель МИД.

В этой связи он напомнил, что в Концепции информационной безопасности Беларуси есть понятие "информационный суверенитет". Он достигается прежде всего путем формирования системы правового регулирования отношений в информационной сфере, обеспечивающей безопасное устойчивое развитие, социальную справедливость и согласие. "Поэтому в текущей ситуации в новом Положении мы также реализовали свое суверенное право на легальную защиту информационного суверенитета Беларуси", – резюмировал представитель МИД.

Фото: БЕЛТА
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