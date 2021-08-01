Этнопраздник «У госцi да радзiмiчаў» берет не масштабом, а атмосферой

Агрогородок Радомля Чаусского района восьмой раз собрал у Замковой горы любителей истории и почитателей белорусских традиций из разных уголков Синеокой. Районный праздник эпохи раннего средневековья «У госці да радзімічаў» радовал мастер-классами по старинным ремеслам, выступлениями творческих коллективов и аттракционами.
К фестивалю готовились основательно. Сделали примерно 40 метров нового высокого бревенчатого забора, обкосили территорию, привели в порядок площадку для театрализованного шоу, покрасили идолов.
Замковая гора, кстати, интереснейшее место. История гласит, что в древние времена там жило племя радимичей (отсюда и пошло название нынешнего агрогородка). И их понять можно - живописный вид, рядом река.
- Фестиваль является изюминкой нашего района, такого нет нигде, - подчеркнула главный специалист сектора культуры Чаусского райисполкома Надежда Подолякина. – Это не просто праздник средневековья, а эпохи раннего средневековья, чем мы, например, отличаемся от Мстиславского рыцарского феста. Многие гости отмечают самобытную атмосферу, ради которой они проделывают неблизкий путь. В этот раз ремесленники, артисты и реконструкторы приехали из Бобруйска, Орши, Черикова, Могилева, Славгорода, Дрибина, Минска, Жодино.
Насытить новинками мероприятие непросто, поскольку оно специализируется на конкретном историческом времени. Но, хоть организаторы стараются сохранить традиционную канву, некоторые свежие идеи им удается реализовать, не навредив общей тематике. В этом году в центре внимания находился образ женщины, что нашло отражение в театрализованном представлении. Также появились новые аттракционы, например, бой подушками. Впервые здесь решили разжечь большой ритуальный костер.
Под тематику раннего средневековья на празднике стилизовали все от внешнего вида участников и развлечений до музыки и угощений.
Реконструктор из Жодино Александр Синявский частый гость на фестивале в Радомле. Можно сказать, стоял у его истоков, советами помогал его развивать:
- Замковая гора – знаковое место. Как показали раскопки, здесь реально было поселение радимичей, и приобщение белорусов к своим корням играет большую роль. Думаю, у праздника большое будущее, он будет востребован.
Бонусом к программе Александр вместе с Анастасией Кирашовой порадовал гостей фестиваля филигранной техникой владения клинком.
- Я привезла на продажу украшения и обереги, но и такая фишка имеется, - смеется девушка. - Раньше занималась фаер-шоу, в дальнейшем организовала свой театр и обучала детей. Как-то надо было менять реквизит, и я решила не ограничиваться одними лишь поями, а разнообразить программу фехтованием. Думала, когда овладею мечом, то и огненным мечом смогу овладеть. Оттуда и пошло изучение техники фехтования.
Второй год на этнопразднике проводится конкурс «Радимичские забавы» среди сельских советов Чаусского района. Семь команд подготовили и презентовали подворья эпохи раннего средневековья, потом соревновались в конкурсах: метали копья, ловили рыбу руками, по бревну носили воду с помощью коромысла. А еще в рамках этого конкурса был этап «Радимичский оберег».
И если конкурсанты соревновались в меткости с помощью «безопасного» лука, то Наталья Белая, непосредственно занимающаяся стрельбой исторического направления, помогала желающим справиться с настоящим оружием.
- Научиться стрельбе из лука за такой короткий промежуток времени невозможно, - подчеркивает Наталья. - Моя цель, чтобы человек попал в мишень, но не навредил кому-то из зрителей. Некоторым кажется, что лук – это простая игрушка. На самом деле даже мой слабенький 8-килогромовый лук смертоносен, если стрела попадет в человека.
Примечательно, что увлечение луком появилось у минчанки примерно на таком же мероприятии, когда она подошла к тиру и запустила стрелу. Говорит, влюбилась в лук, поняла, что не хочет с ним расставаться, и записалась в клуб. Возможно, кто-то из гостей «У госцi да радзiмiчаў» последует ее примеру:
- В Радомлю я приехала в третий раз. Сначала была гостем, потом подготовилась, сшила костюм и стала участником. Наряды вызывают у меня неподдельный интерес, смотрю, кто как их пошил, какими узорами руководствовался, почему именно этот, а не другой. Ведь это не просто украшение, каждая вышивка имеет свое значение и дает некий посыл. Многие люди занимаются изучением орнаментов, их обозначением, возможным сочетанием. Это целый мир!
Одной из самых ярких участниц фестиваля была Елена Сивицкая из Чаус с огненно-рыжими волосами и необычным костюмом. Каждый год она приезжает в Радомлю вместе с семьей:
- Люблю фестиваль за то, что можно необычно одеться и никто пальцем у виска не покрутит. Чаще всего наряжаемся в стиле раннего средневековья, но в этот раз захотелось закосить под викингов. Собрали дома все, что было, буквально за вечер сшили ткань, дополнили костюм шкуркой лисы. Также по традиции представили лавку травницы, где угощаем полезными и вкусными травяными настойками и ухой «По-царски».
Программу фестиваля насытили концерты, показательные бои реконструкторов, мастер-классы, выставки-продажи ремесленных изделий. Кроме того, гостям праздника предложили поучаствовать в танцах и других развлечениях, посетить интерактивные зоны и музей под открытым небом.
Для детей от 5 лет подготовили тематический квест «Кола святаў».
- Каждый год меняем тематику испытаний, - рассказала учитель театрального творчества детской школы искусств Чаус Елена Панченко. - Сейчас сделали акцент на древние славянские праздники. Игра состоит из нескольких станций, на каждой нужно выполнить определенное задание. Как показала практика, такие испытания конкурсы не только детям, взрослые тоже с удовольствием пробуют свои силы.
Заместитель председателя райисполкома Наталья Кондратенко подытожила:
- Всем нам в очередной раз нам представилась уникальная возможность прикоснуться к быту древних славян, увидеть и почерпнуть вдохновение в их традициях, насладиться прекрасными видами родной Беларуси. Музей под открытым небом, этот праздник, традиции, история этого места подчеркивают одно – нам есть, чем гордиться, нам есть, что сохранять и помнить!
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Этнопраздник «У госцi да радзiмiчаў» берет не масштабом, а атмосферой
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