Этнопраздник «У госцi да радзiмiчаў» берет не масштабом, а атмосферой

К фестивалю готовились основательно. Сделали примерно 40 метров нового высокого бревенчатого забора, обкосили территорию, привели в порядок площадку для театрализованного шоу, покрасили идолов.Замковая гора, кстати, интереснейшее место. История гласит, что в древние времена там жило племя радимичей (отсюда и пошло название нынешнего агрогородка). И их понять можно - живописный вид, рядом река., - подчеркнулаНасытить новинками мероприятие непросто, поскольку оно специализируется на конкретном историческом времени. Но, хоть организаторы стараются сохранить традиционную канву, некоторые свежие идеи им удается реализовать, не навредив общей тематике. В этом году в центре внимания находился образ женщины, что нашло отражение в театрализованном представлении. Также появились новые аттракционы, например, бой подушками. Впервые здесь решили разжечь большой ритуальный костер.Под тематику раннего средневековья на празднике стилизовали все от внешнего вида участников и развлечений до музыки и угощений.частый гость на фестивале в Радомле. Можно сказать, стоял у его истоков, советами помогал его развивать:Бонусом к программе Александр вместе с Анастасией Кирашовой порадовал гостей фестиваля филигранной техникой владения клинком.смеется девушка.Второй год на этнопразднике проводится конкурс «Радимичские забавы» среди сельских советов Чаусского района. Семь команд подготовили и презентовали подворья эпохи раннего средневековья, потом соревновались в конкурсах: метали копья, ловили рыбу руками, по бревну носили воду с помощью коромысла. А еще в рамках этого конкурса был этап «Радимичский оберег».И если конкурсанты соревновались в меткости с помощью «безопасного» лука, то Наталья Белая, непосредственно занимающаяся стрельбой исторического направления, помогала желающим справиться с настоящим оружием.- подчеркивает Наталья. -Примечательно, что увлечение луком появилось у минчанки примерно на таком же мероприятии, когда она подошла к тиру и запустила стрелу. Говорит, влюбилась в лук, поняла, что не хочет с ним расставаться, и записалась в клуб. Возможно, кто-то из гостей «У госцi да радзiмiчаў» последует ее примеру:Одной из самых ярких участниц фестиваля была Елена Сивицкая из Чаус с огненно-рыжими волосами и необычным костюмом. Каждый год она приезжает в Радомлю вместе с семьей:Программу фестиваля насытили концерты, показательные бои реконструкторов, мастер-классы, выставки-продажи ремесленных изделий. Кроме того, гостям праздника предложили поучаствовать в танцах и других развлечениях, посетить интерактивные зоны и музей под открытым небом.Для детей от 5 лет подготовили тематический квест «Кола святаў».рассказалаподытожила: