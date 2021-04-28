Эти знаки зодиака шагнут вперед по карьерной лестнице в начале мая

В рабочих делах улыбка фортуны важна для карьерного роста также, как и профессиональные навыки и умения. Представителям некоторых знаков зодиака в начале мая звезды обещают положительные изменения в карьере. Кто шагнет вперед по карьерной лестнице? Ответ читайте здесь.



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Близнецы

Общительные и легкие на подъем Близнецы очень быстро адаптируются в любом коллективе. Они с легкостью поддержат разговор, угостят коллег кофе и без промедления выполнят любую просьбу. Они запросто выполняют несколько десятков различных задач, каждая минута у них расписана и используется рационально. Все дела записаны в планер, все отчеты подготовлены ко времени, все проекты разработаны безукоризненно. Руководство с удовольствием приближает Близнецов к себе и поручает важные задачи, нарекая представителей данного знака своей правой рукой. Шанс получить более солидное кресло фортуна обещает Близнецам в начале мая.

Рак

Раки принципе не хотят ходить на работу просто для галочки и стабильного материального поощрения. Они хотят управлять, властвовать, решать важные стратегические задачи. Представители данного знака зодиака обладают умением моментально принимать решения и мыслить рационально. Стремление контролировать рабочий процесс и в то же время относиться к коллегам с почтением и уважением – лучшая черта Раков как работников. Усилия, приложенные для процветания предприятия, фанатичная преданность своему делу удачно выделяют Раков в глазах начальства. Заманчивое предложение получат представители этого знака зодиака в начале мая, причем это может быть и предложение о смене места работы.

Дева

Творческие и креативные Девы постоянно вносят новые интересные идеи в проекты, предложения в работу коллектива. Они делают все для того, чтобы выделиться из общей массы, чтобы их заметили. Девы стараются сделать простой работы больше и качественнее, чтобы показать, что они лучшие. И сами они в это свято верят. В ведении переговоров представителям этого знака нет равных – красноречие их конек. Эти яркие, неординарные натуры редко остаются незамеченными руководством. Как правило, Девы не взбираются, а взлетают по карьерной лестнице. Такой шанс представители данного зодиакального знака вновь получат в начале мая.