Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Эти знаки зодиака шагнут вперед по карьерной лестнице в начале мая

Эти знаки зодиака шагнут вперед по карьерной лестнице в начале мая

В рабочих делах улыбка фортуны важна для карьерного роста также, как и профессиональные навыки и умения. Представителям некоторых знаков зодиака в начале мая звезды обещают положительные изменения в карьере. Кто шагнет вперед по карьерной лестнице? Ответ читайте здесь.

фото pixabay.com

Близнецы

Общительные и легкие на подъем Близнецы очень быстро адаптируются в любом коллективе. Они с легкостью поддержат разговор, угостят коллег кофе и без промедления выполнят любую просьбу. Они запросто выполняют несколько десятков различных задач, каждая минута у них расписана и используется рационально. Все дела записаны в планер, все отчеты подготовлены ко времени, все проекты разработаны безукоризненно. Руководство с удовольствием приближает Близнецов к себе и поручает важные задачи, нарекая представителей данного знака своей правой рукой. Шанс получить более солидное кресло фортуна обещает Близнецам в начале мая.

Рак

Раки принципе не хотят ходить на работу просто для галочки и стабильного материального поощрения. Они хотят управлять, властвовать, решать важные стратегические задачи. Представители данного знака зодиака обладают умением моментально принимать решения и мыслить рационально. Стремление контролировать рабочий процесс и в то же время относиться к коллегам с почтением и уважением – лучшая черта Раков как работников. Усилия, приложенные для процветания предприятия, фанатичная преданность своему делу удачно выделяют Раков в глазах начальства. Заманчивое предложение получат представители этого знака зодиака в начале мая, причем это может быть и предложение о смене места работы.

Дева

Творческие и креативные Девы постоянно вносят новые интересные идеи в проекты, предложения в работу коллектива. Они делают все для того, чтобы выделиться из общей массы, чтобы их заметили. Девы стараются сделать простой работы больше и качественнее, чтобы показать, что они лучшие. И сами они в это свято верят. В ведении переговоров представителям этого знака нет равных – красноречие их конек. Эти яркие, неординарные натуры редко остаются незамеченными руководством. Как правило, Девы не взбираются, а взлетают по карьерной лестнице. Такой шанс представители данного зодиакального знака вновь получат в начале мая. 

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Минске экологи проводят рейды по местам несанкционированной торговли первоцветами
Минская ГАИ проверила, уступают ли дорогу «скорой»
Представители Казахстана планируют принять участие в ХХХ Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске»
Беларусь готова поставлять сельскохозяйственную, пассажирскую и коммунальную технику в Ширакскую область Армении
Посол Беларуси обсудил с представителем британского МИД международное сотрудничество по охране окружающей среды и борьбе с изменениями климата
Зенкович пытался заинтересовать военных деньгами – ОНТ
Умер участник первого полета на Луну Майкл Коллинз
Дорожную разметку в Минске в ночь на 29 апреля будут наносить на 14 участках
Савиных: "коллективный Запад" пытается навязать Беларуси собственную социальную модель
Источник: Юрий Зенкович наверняка завербован американскими спецслужбами
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Оскар и Виктор
На ОНТ показали одну из первых встреч организаторов вооруженного мятежа в Беларуси
Президент Молдовы подписала указ о досрочном роспуске парламента
Центральная программная платформа для E-Health будет учитывать потребности других ведомств - Пиневич
Иммунолог выделил группу людей, у которой могут не выработаться антитела после вакцинации от COVID-19
Пандемию COVID-19 связали с замедлением таяния снегов в Гималаях
Спасатели сняли мужчину с ограждения балкона седьмого этажа в Солигорске
В соцсети "ВКонтакте" появилась новая функция
Головченко обсудил с Мишустиным актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества
Ирина Довгало: за безопасность надо платить, а за ее отсутствие – расплачиваться
В Могилеве 1 мая можно будет бесплатно прокатиться на аттракционах
мнение
Вадим ГИГИН
Дело не только в памяти
Алейник встретился с послом ЕС в Беларуси
Белорусские продукты питания представлены на выставке Uzfood в Узбекистане
Женское лицо Победы. В музее ВОВ прошел круглый стол о роли женщин на войне
Пьяная молодежь осквернила монумент на площади Победы
Врач назвал самые опасные бытовые приборы
Десятки генералов и тысячи офицеров призывают руководство Франции остановить развал страны
СК завершил расследование уголовного дела в отношении Тихановского и Статкевича
Итоги акции «Чистый водоем – 2021»: с береговой линии вывезено более 880 кубометров мусора
Институт инклюзивного образования БГПУ празднует 45-летний юбилей
«Белавиа» с 2 мая возобновляет рейсы в Будапешт
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Стабильность превыше всего
Звезда «Игры престолов» Натали Дормер впервые стала мамой
Муж – дояр, жена – растит телят. На ферме в Кировском районе трудится семейный подряд Кукобако
Переход на новый уровень цифрового взаимодействия государства, граждан и бизнеса – в Минске начал работу Международный форум #GBC
В транспортно-логистическом центре «Минск-Белтаможсервис-2» прошли тактико-специальные учения
Еженедельные экспортные торги полуфабрикатом «вет-блю» будут проходить на БУТБ
В Витебском районе задержали серийных дачных воров
Гомельский медицинский университет активно подключился к Европейской неделе иммунизации
С 1 мая повысятся размеры пособий семьям, которые воспитывают детей
Саснович проиграла Зигемунд на теннисном турнире в Испании
Умерла актриса Нинель Терновская
мнение
Елена ЯСКО
Лес рубят — дураки кричат
В Гомеле при разбирательстве в конфликте на сотрудника группы задержания Департамента охраны МВД напал нетрезвый юноша
В Солигорске сын хотел поджечь мать
В Telegram появится новая функция
Авторы
СКАНИРУЙТЕ