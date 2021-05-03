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Эти три знака зодиака будут купаться в любви весь май

Представители некоторых знаков зодиака весь май будут погружены в нежные чувства. Кому звезды предрекают постоянные взлеты в существующих отношениях или новую любовь, если второй половинки у них нет? Ответ читайте здесь.

фото pixabay.com

Рак

Для Раков весь месяц май будет складываться в пользу романтических отношений. Ракам лучше отбросить излишнюю сентиментальность, ведь она может напугать представителей противоположного пола или партнера и оттолкнуть их. Взаимопонимание с противоположным полом будет на должном уровне, но лучше не переусердствовать со своими эмоциями, даже если они переполняют представителей этого знака зодиака. Конечно, в эмоциях нет ничего плохого, но лучше знать им меру. Интуиция подскажет Ракам, когда будет уместно проявлять свои эмоции, а когда лучше не стоит. Самообладание и самоконтроль, которые проявятся у Раков в этом месяце, помогут им построить новые гармоничные отношения, которые могут в дальнейшем выйти на более высокий уровень или сохранить уже имеющиеся, добавив в них спокойствие и стабильность. 

Стрелец

Природный магнетизм обостриться у Стрельцов в самом начале мая. Противоположный пол так и будет тянуть к Стрельцам, они будут казаться особо интересными, притягательными и необычными. Для представителей данного знака будет главным показывать свою лучшую сторону. Но не забывать и об интуиции, которая подскажет, кто подходит, а кто нет. Хотя не исключено, что настроение Стрельцов будет весьма переменчивым. Не позволяйте себе никакой агрессии в отношении близких людей. Самообладание приведет к небывалым взлетам в романтических отношениях.
Новая любовь точно будет где-то рядом со Стрельцами в этом месяце. Одинокие Стрельцы точно смогут найти вторую половинку, которая в будущем вполне может стать любовью на всю жизнь.

Скорпион

В мае Скорпионы будут вести себя совершенно не так, как обычно. Они будут нежными, понимающими как никогда к людям, к которым испытывают теплые чувства или симпатию. Это и поможет им найти любовь. Окружающие, которые привычно считают Скорпионов холодными и закрытыми, неприступными в личной жизни, увидят некую сентиментальность Скорпионов и смогут понять, какие они на самом деле. Скорпионы, у которых есть вторая половинка, смогут вывести отношения на новый уровень. Они станут близки со своими любимыми в духовном плане как никогда раньше. В мае Скорпионам звезды советую не сдерживать порывы нежных чувств и довериться сложившимся внутренним ощущениям. Интуиция в этом месяце их точно не подведет.
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