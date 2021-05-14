Эти два знака зодиака подставят вас без зазрения совести

Порядочность, отзывчивость и сознательность – это те качества, которые стремятся привить с детства родители ребенку. Многие используют эти принципы по жизни и не представляют себе, как можно подставить друга, родственника или коллегу, стать преградой на пути другого человека к его цели. Но если и те, кто считает, что цель оправдывает средства. Под какими зодиакальными созвездиями рождаются личности, с которым нужно вести себя крайне настороженно?







Овен

Нет упрямее знака зодиака, чем Овен. Они не знают о существовании каких-либо рамок и границ. Идти к цели напролом, добиваться того, чего хочется, несмотря ни на что – основной жизненный принцип Овнов. Чувства других людей представителей данного знака мало интересуют, безразлично и то, что своими действиями они могут задеть и обидеть близких или окружающих. Пожертвовать отношениями, собственной репутацией, пойти на крайне некрасивый поступок ради выгоды для Овнов не составит труда. Овнам совершенно неважно, как они выглядят со стороны и что о них подумают люди, даже если их станут считать жестокими и беспринципными личностями.

Скорпион

В эгоизме нет равных Скорпиону. Уступки и компромисс – это не про Скорпионов. Если они и позволяют себе некие слабости, то точно с выгодой для себя, потому что уступчивость для Скорпиона – это проявления бесхарактерности. Представители этого знака пойдут напролом, будут применять все свои навыки и знания, вести подковерные игры, плести интриги, чтобы только стать лучшими, чтобы опередить других во всем. Чувства и потребности близких и окружающих Скорпионы игнорируют совершено. Зато о себе Скорпионы заботятся и обожают, когда вокруг них кружится свита. Со Скорпионами нужно быть крайне осторожным в общении, любая информация для Скорпиона ценна, т. е. потом может быть использована для не самых благих намерений.