Этап Кубка мира по спортивной гимнастике на отдельных снарядах, который должен был состояться в марте в Дохе, перенесен. Об этом информирует официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG).
Причина переноса – эпидемиологическая ситуация. Турнир планируют провести там же, но, когда – пока неизвестно.
Соревнования изначально должны были пройти 10–13 марта 2021 года. Они предусматривались как квалификационные к летним Олимпийским играм в Токио.
Олимпиада в столице Японии должна была состояться летом 2020-го, но была перенесена из-за пандемии COVID-19. Сейчас определены новые даты – с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Фото: gymnastics.sport
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Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе отложен
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