Этап комплексного опробования первого энергоблока завершился на БелАЭС

Комплексное опробование энергоблока стало заключительным этапом опытно-промышленной эксплуатации каждого атомного объекта. Целью данного процесса стало подтверждение работоспособности основного оборудования на проектных параметрах в режиме штатной эксплуатации. Успешное завершение данного этапа свидетельствует о готовности энергоблока № 1 к промышленной (коммерческой) эксплуатации.– отметил. –Этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС был открыт 22 декабря прошлого года.