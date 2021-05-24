На Белорусской АЭС успешно завершился этап комплексного опробования первого энергоблока. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации "Росатом".
Комплексное опробование энергоблока стало заключительным этапом опытно-промышленной эксплуатации каждого атомного объекта. Целью данного процесса стало подтверждение работоспособности основного оборудования на проектных параметрах в режиме штатной эксплуатации. Успешное завершение данного этапа свидетельствует о готовности энергоблока № 1 к промышленной (коммерческой) эксплуатации.
– Продолжительность комплексного опробования – 15 суток, в течение которых блок работает на 100% мощности, – отметил вице-президент, директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК "АСЭ" Виталий Полянин. – Этап пройден без замечаний от эксплуатирующей организации "Белорусская АЭС". Результаты работы блока на данном этапе станут основой для возможности подписания акта предварительной приемки блока приемочной комиссией и начала промышленной эксплуатации первого энергоблока.
Этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС был открыт 22 декабря прошлого года.
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Этап комплексного опробования первого энергоблока завершился на БелАЭС
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