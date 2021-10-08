Эстония вышла на второе место в ЕС по заболеваемости COVID-19

Эстония за последние семь дней переместилась с третьей на вторую позицию среди стран Европейского союза и Европейского экономического пространства по количеству заболевших COVID-19 за 14 дней из расчета на сто тысяч жителей, сообщает общественная телерадиокомпания ERR.
По актуальной информации Европейского центра по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний на 7 октября, кумулятивная заболеваемость в Эстонии в конце минувшей недели была на уровне 659 случаев, увеличившись на 130 по сравнению с неделей ранее.
Этот показатель обошла только Литва, там было зафиксировано 796 случаев.
В Финляндии кумулятивная заболеваемость составляла 106 случаев, в Швеции – 83, а в Латвии – 581. В Финляндии показатель за неделю остался прежним, в Швеции уменьшился, а в Латвии резко подскочил.
Среди самых крупных государств Евросоюза минимальный кумулятивный показатель в Испании – 63 случая на 100 тысяч жителей.