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Эстония вышла на второе место в ЕС по заболеваемости COVID-19

Эстония за последние семь дней переместилась с третьей на вторую позицию среди стран Европейского союза и Европейского экономического пространства по количеству заболевших COVID-19 за 14 дней из расчета на сто тысяч жителей, сообщает общественная телерадиокомпания ERR.


По актуальной информации Европейского центра по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний на 7 октября, кумулятивная заболеваемость в Эстонии в конце минувшей недели была на уровне 659 случаев, увеличившись на 130 по сравнению с неделей ранее.

Этот показатель обошла только Литва, там было зафиксировано 796 случаев. 

В Финляндии кумулятивная заболеваемость составляла 106 случаев, в Швеции –  83, а в Латвии – 581. В Финляндии показатель за неделю остался прежним, в Швеции уменьшился, а в Латвии резко подскочил.

Среди самых крупных государств Евросоюза минимальный кумулятивный показатель в Испании –  63 случая на 100 тысяч жителей.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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