Эстония вышла на второе место в ЕС по заболеваемости COVID-19

По актуальной информации Европейского центра по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний на 7 октября, кумулятивная заболеваемость в Эстонии в конце минувшей недели была на уровне 659 случаев, увеличившись на 130 по сравнению с неделей ранее.Этот показатель обошла только Литва, там было зафиксировано 796 случаев.В Финляндии кумулятивная заболеваемость составляла 106 случаев, в Швеции – 83, а в Латвии – 581. В Финляндии показатель за неделю остался прежним, в Швеции уменьшился, а в Латвии резко подскочил.Среди самых крупных государств Евросоюза минимальный кумулятивный показатель в Испании – 63 случая на 100 тысяч жителей.