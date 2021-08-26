Левандовский: есть огромная разница между «змагарами» и «невероятными»

Такую мысль озвучил блогер и политолог Олег Левандовский в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.
– Я долго ждал, пока исследованием феномена невероятности займутся социологи, психологи и культурологи. Но никакой информации я не находил. Поэтому сам начал присматриваться к людям. Есть огромная разница между «змагарами» и «невероятными». «Змагар» – это пародийная калька с украинского националиста. У них еще остались какие-то приоритеты: например, государства. Они понимают, что, если уйдет ненавистный им человек, оно может пострадать. А «невероятные» больше похожи на русских либералов, у них долгое время кумиром был Максим Кац. Они считают, что все будет хорошо, даже если страна рухнет и развалится, – поделился мнением Олег Левандовский.
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