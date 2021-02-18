Репортеры «СОЮЗа» выясняли, как живется в пригородах Москвы и Минска

Как в России

В последние годы Москва сильно разрослась, а с присоединением к ней новых территорий в 2011 году общая площадь российской столицы увеличилась почти в два с половиной раза. Порой даже сложно определить, является ли тот или иной новый район Москвой. Или же это уже все‑таки классическое замкадье?





За МКАД жизнь есть, и она сегодня ничуть не хуже, чем в столице.



СЕРГЕЙ МАЛЬГАВКО / ТАСС

А как в Беларуси

ЕЩЕ лет 30 назад поселок Колодищи, что километрах в десяти от Минской кольцевой автодороги, представлял собой довольно типичное поселение, коих немало вокруг столицы. Тогда тут еще не было архитектурно сложившегося центра, как в городе, либо весомой агропромышленной составляющей, как в деревне. В общем, поселок представлял собой нечто промежуточное: довольно серая частная застройка с садами и огородами разместилась по обе стороны одноименной железнодорожной станции на линии Минск — Москва. И только ближе к магистральному шоссе в военном городке имелось несколько жилых пятиэтажек с продуктовым магазином. Добраться туда можно было из Минска на пригородной электричке либо полчаса с гаком трястись в автобусе. Однако с недавних пор ситуация начала ощутимо меняться, и мы с женой, мечтавшие перебраться в деревню, но работать в городе, посмотрели на Колодищи другими глазами. Поменяли квартиру в многоэтажке на небольшой недостроенный коттедж в отдаленной части поселка, и теперь об этом ничуть не жалеем.





В агрогородке Колодищи «встретились» прошлое и будущее белорусских пригородов.



Александр Кулевский

ДОСЬЕ «СОЮЗА»

Вот, например, Некрасовка — это еще Москва или уже подмосковные Люберцы? А Троицк, что в двадцати километрах от кольцевой дороги, хотя формально Новая Москва, но ведь типичное Подмосковье?Сам я родился и живу в классическом замкадье — в районном центре Раменское, который находится в тридцати километрах от МКАД. Это на юго‑восток от столицы. К слову, отсюда рукой подать до построенной не так давно ЦКАД. И плюсов в своем проживании именно здесь вижу, честно говоря, гораздо больше, чем минусов.Начнем с самого зримого — с инфраструктуры. Давно канули в Лету те времена, когда за продуктами, хорошей одеждой и техникой надо было ехать в столицу. Сегодня в подмосковных городах в изобилии самые разно­образные сетевые магазины, где без особых проблем можно купить практически все, начиная с йогурта и заканчивая холодильником...Пандемия, когда весомая часть нашей жизни перешла в онлайн, еще больше стерла различия между столицей и областью. К вашему подъезду доставят абсолютно все! Правда, это дороже на 100—200, а иногда 400 рублей.Огромным плюсом является то, что в пределах пяти‑десяти минут ходьбы в моем распоряжении сразу четыре сетевых продуктовых магазина. А еще гипермаркет в шести минутах езды. Теперь мне для покупки сверл, шурупов, краски нет нужды идти в строймаркет: все это я могу купить на строительном рынке на окраине городка (пять минут на машине) или в старом добром хозмаге, до которого тоже пять минут, но пешком.Конечно же, главный плюс — природа! Лично мне всего десять минут хода до прекрасного соснового леса, который «уходит» в сторону Шатуры. А еще под боком — городской лесопарк. Отсюда и целебный воздух — москвичи, которые бывают у меня в гостях, это сразу замечают.А минусы? Они тоже имеются.Первый — трудности с дорогой. И хотя позабыты времена, когда сиденья в электричках были деревянные, а печки в вагонах работали «через одну», сейчас, чтобы добраться до дома, требуется более часа в лучшем случае. Впрочем, скоро на моем направлении появится скоростной диаметр, который и время в пути сократит, и комфорта добавит.Да, в Подмосковье нет такого количества брендовых магазинов, как и ресторанов с изысканной кухней. Нет такой насыщенной культурной жизни. Хотя антрепризные спектакли и концерты популярных исполнителей в местном ДК идут регулярно... Хочу сказать спасибо пандемии и за то, что многие культурные мероприятия можно было посмотреть онлайн. Пандемия подтолкнула москвичей к тому, чтобы пристальнее взглянуть на подмосковную недвижимость. Купить однокомнатную квартиру в панельном доме в моем городе можно за 3—3,5 млн рублей. В Москве же за нее придется выложить шесть и более миллионов. То же самое с арендой — в тридцати километрах от МКАД арендовать хорошую однушку в новом доме можно за 20—25 тысяч рублей, в Москве дешевле 35—40 тысяч вы такую квартиру не найдете.Одним словом, за МКАД жизнь есть, и она сегодня ничуть не хуже, чем в столице. А на мой взгляд, человека, который родился, вырос и живет в Подмосковье, значительно лучше. К слову, население подмосковного региона, по данным Росстата, на начало 2021 года составляет 7,7 млн человек.За последние лет десять сама столица «подобралась» ближе к провинции. Метро, жилищная многоэтажная застройка с торговыми центрами и прочей бытовой инфраструктурой вышли за МКАД в нашу сторону. А почти все пригородные автобусные маршруты (их в Колодищи проложено несколько) стали городскими, плюс маршрутное такси. Так что при удачном стечении обстоятельств в центр Минска можно добраться за те же 45—50 минут, что и с другой окраины столицы.В самом поселке преобразилась в четырехполосную магистраль со светофорами центральная улица, большинство других также заасфальтированы. И теперь она служит как бы пограничной полосой: с одной стороны — частная застройка прежних лет, с другой — 5—9‑этажки, высотка бизнес‑центра с десятком небольших, но креативных магазинов. Есть школа, отделение банка, аптеки, парочка автосервисов. Вдоль магистрали проложена комфортабельная велодорожка, которая ведет в расположенный рядом сосновый лес. А еще километрах в 3—5 начинается одна из заповедных природных территорий.Наш дом находится в малоэтажной коттеджной застройке, что по другую сторону железной дороги (кстати, сейчас над ней строится эстакада, что избавит от очередей на переезде). Да, ехать сюда чуть дольше, автобусных маршрутов меньше, но есть и преимущества по сравнению с многоэтажками. Не гремит лифт, никто в выходной не сверлит дрелью стену. Есть земельный участок, можно посидеть у мангала со стаканом томатного сока. Даже в эти снежные дни улицы расчищены. Газ избавляет от возни с дровяной печью. Бытовые отходы раз в неделю забирает специальная машина. Связь, интернет — без проблем. Известная торговая сеть открыла рядом гипермаркет, и теперь за разносолами далеко ехать не надо. Хватает в округе и магазинов стройматериалов, а если нужна бытовая техника или мебель, заказываем по интернету, причем за привоз денег не берут.Огороды здесь практически никто не садит, но практически в каждом доме держат собаку или кошку. И еще есть газон — это как визитная карточка домовладельца. Однако нет‑нет да и прорежутся крестьянские корни! Сосед‑юрист завел полдесятка курей. Учитывая стоимость курятника, напоминающего гостевой домик в миниатюре, яйца по цене получаются, видимо, золотые. Но, говорит, душа просит. Вот и я порой думаю: не завести ли мне козу? Или кроликов? Травы от кошения газона получается прилично, чего ж ей пропадать?Хотя, конечно, есть в таком образе жизни и оборотная сторона. Автобус ходит не так часто по сравнению с Минском и заканчивает работу относительно рано, да и остановка не так уж близко. Поэтому практически в каждой семье — машина. В доме и на участке всегда нужно что‑то подкрасить, починить, расчистить от снега, подмести двор. На все это нужны время и силы. И материальные затраты на содержание дома выше городских. Но все же плюсов гораздо больше. Так что многие минчане мечтают найти свой уютный уголок за кольцевой дорогой.К 2025 году до 40 процентов жилья, возводимого в Беларуси, будет приходиться на усадебную застройку.