На вопрос, сложно ли было на границе, девушка лишь смахнула накатившие слезы. История журналистки из Ирака

– спрашиваю., – опускает глаза Джина. –На вопрос, сложно ли было на границе, Джина отвечает не сразу. Она прижимает к груди малышку и смахивает накатившие слезы.Семья, как и многие беженцы, пострадала от действий польских силовиков. Джина рассказала, что в стихийном лагере было очень холодно и опасно. А потом от газовой атаки польских силовиков долго слезились глаза. Потом слезы катились от другого. От обиды на несдержанные обещания, от того, что приходится жить в чужой стране в походных условиях. Прощаясь, Джина попросила узнать, как долго им придется ждать положительного результата. Вот только ответа на этот острый вопрос у нас, журналистов, к сожалению, нет.