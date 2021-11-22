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  2. На вопрос, сложно ли было на границе, девушка лишь смахнула накатившие слезы. История журналистки из Ирака

На вопрос, сложно ли было на границе, девушка лишь смахнула накатившие слезы. История журналистки из Ирака

Джине 24 года, и она из Ирака. У нее на руках маленькая Миса, которой всего 6 месяцев. Малышка еще не понимает, какой сложный путь приходится проделать ее родителям, чтобы обеспечить дочке светлое будущее. У Джины семья в Германии, поэтому она с нетерпением ждет хороших новостей от ЕС. Вот только время идет, а новостей все нет и нет…
Джина с удовольствием идет на контакт. Она журналист. На родине молодая женщина 6 лет работала в печатном издании и на радио.


Много у вас журналисты получают? – спрашиваю.

–  В последнее время приходилось работать бесплатно, – опускает глаза Джина. – Потому что у нас сложная ситуация в стране.

А как же вы жили? Где брали деньги на еду?

Нас с дочерью обеспечивал муж, который работал руководителем на местном предприятии.

На вопрос, сложно ли было на границе, Джина отвечает не сразу.  Она прижимает к груди малышку и смахивает накатившие слезы.


Семья, как и многие беженцы, пострадала от действий польских силовиков. Джина рассказала, что в стихийном лагере было очень холодно и опасно. А потом от газовой атаки польских силовиков долго слезились глаза. Потом слезы катились от другого. От обиды на несдержанные обещания, от того, что приходится жить в чужой стране в походных условиях. Прощаясь, Джина попросила узнать, как долго им придется ждать положительного результата. Вот только ответа на этот острый вопрос у нас, журналистов, к сожалению, нет.
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Фото: Анна КАСПЕР
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