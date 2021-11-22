На вопрос, сложно ли было на границе, девушка лишь смахнула накатившие слезы. История журналистки из Ирака

Джине 24 года, и она из Ирака. У нее на руках маленькая Миса, которой всего 6 месяцев. Малышка еще не понимает, какой сложный путь приходится проделать ее родителям, чтобы обеспечить дочке светлое будущее. У Джины семья в Германии, поэтому она с нетерпением ждет хороших новостей от ЕС. Вот только время идет, а новостей все нет и нет…
Джина с удовольствием идет на контакт. Она журналист. На родине молодая женщина 6 лет работала в печатном издании и на радио.
– Много у вас журналисты получают? – спрашиваю.
– В последнее время приходилось работать бесплатно, – опускает глаза Джина. – Потому что у нас сложная ситуация в стране.
– А как же вы жили? Где брали деньги на еду?
– Нас с дочерью обеспечивал муж, который работал руководителем на местном предприятии.
На вопрос, сложно ли было на границе, Джина отвечает не сразу. Она прижимает к груди малышку и смахивает накатившие слезы.
Семья, как и многие беженцы, пострадала от действий польских силовиков. Джина рассказала, что в стихийном лагере было очень холодно и опасно. А потом от газовой атаки польских силовиков долго слезились глаза. Потом слезы катились от другого. От обиды на несдержанные обещания, от того, что приходится жить в чужой стране в походных условиях. Прощаясь, Джина попросила узнать, как долго им придется ждать положительного результата. Вот только ответа на этот острый вопрос у нас, журналистов, к сожалению, нет.