ЕСПЧ потребовал от Польши и Латвии помочь мигрантам на границе

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- сказано в сообщении суда.Латвия и Польша должны обеспечить мигрантов едой, водой, одеждой, оказать медицинскую помощь и по возможности предоставить временное убежище.Заявители - 32 афганца и 41 иракский курд - в своих жалобах утверждают, что изначально планировали попасть в Польшу и Латвию, чтобы получить международную защиту, но им отказали.Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призвало Польшу допустить в страну мигрантов, которые сейчас удерживаются на границе. В УВКБ также отметили, что все государства имеют право управлять своими границами в соответствии с международным правом, но только если соблюдаются права человека.