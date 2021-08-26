ЕСПЧ потребовал от Польши и Латвии помочь мигрантам на границе

Польшу и Латвию призвали помочь мигрантам, которые сейчас находятся на границе. Такое решение опубликовал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает ТАСС.
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- ЕСПЧ решил удовлетворить запрос на обеспечительную меру в рамках жалоб о том, что происходит на границах Польши и Латвии с Беларусью. Мера будет действовать три недели, до 15 сентября, - сказано в сообщении суда.
Латвия и Польша должны обеспечить мигрантов едой, водой, одеждой, оказать медицинскую помощь и по возможности предоставить временное убежище.
Заявители - 32 афганца и 41 иракский курд - в своих жалобах утверждают, что изначально планировали попасть в Польшу и Латвию, чтобы получить международную защиту, но им отказали.
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призвало Польшу допустить в страну мигрантов, которые сейчас удерживаются на границе. В УВКБ также отметили, что все государства имеют право управлять своими границами в соответствии с международным правом, но только если соблюдаются права человека.