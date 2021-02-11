На Минской книжной выставке будет работать союзная экспозиция

Ровно через неделю открывается XХVIII Минская международная книжная выставка‑ярмарка, центральным экспонентом которой по случаю 30‑летия СНГ станут сразу 11 стран этой авторитетной международной организации. Постоянный Комитет Союзного государства традиционно представит свои издания на отдельной площадке.







Маленькие читатели — самые желанные гости на книжной ярмарке.



Белорусские и российские книгоиздатели и литераторы примут активное участие в работе форума. А еще обязательно познакомят читателей с новинками, вышедшими в прошлом году, в том числе при финансовой поддержке Постоянного Комитета Союзного государства.Стенд Посткома на Минской книжной выставке‑ярмарке по традиции займет одну из центральных площадок. Здесь издательство «Белорусская Энциклопедия им. Петруся Бровки» презентует красочный фотоальбом «Раритеты военно‑исторических музеев Беларуси и России», вышедший в 2020 году при поддержке Посткома. Новинка наверняка придется по вкусу всем тем, кто интересуется темой Великой Отечественной войны, — издание готовили специально к 75‑летию Победы. На страницах альбома — истории сотни самых значимых и интересных экспонатов из шести главных военно‑исторических музеев двух стран. Это Музей Победы в Москве, минский музей истории Великой Отечественной войны, музей‑заповедник «Сталинградская битва», комплекс «Брестская крепость‑герой», Севастопольский музей‑заповедник и мемориальный комплекс «Хатынь».уверена, что книга не оставит равнодушными читателей, которые ценят историю своей Родины и чтут память героев, погибших за ее свободу:— Каждый представленный в альбоме экспонат имеет свою историю, которая отражает события Великой Отечественной и рассказывает о вкладе советского народа в Великую Победу. Среди артефактов — элементы обмундирования и амуниции советских солдат, старые фотографии, письма с фронта. Историки, музейщики и журналисты провели огромную работу и отобрали экспонаты, которые, по сути, являются символами, наглядными свидетельствами общего и личного подвига людей, отстоявших свою страну и спасших мир от фашизма.В числе таких артефактов — сапоги маршала Жукова, в которых он принимал Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года, и медаль «За отвагу» гвардии младшего сержанта Иннокентия Смоктуновского, будущего народного артиста СССР. Также на страницах книги можно увидеть документы военного времени поэтессы Юлии Друниной и удостоверение личности полкового комиссара Ефима Фомина, который 22 июня 1941 года возглавил оборону Брестской крепости. А еще — свидетельство о рождении А. П. Желобковича, выжившего участника Хатынской трагедии, с указанием места рождения «д. Хатынь».Российские книгоиздатели также представят на стенде все главные новинки прошлого года, рассказала— В их числе — двухтомник «Ржевский мемориал», первая часть которого посвящена событиям знаменитой битвы подо Ржевом, вторая — истории создания недавно открытого мемориального комплекса. Работа над вторым томом началась задолго до того, как Ржевский мемориал был официально открыт, и закончена совсем недавно. Так что минчане увидят новинку в числе первых.Об одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны расскажет и книга Сергея Мачинского «Однополчане ржевского солдата». Издание также увидело свет благодаря поддержке Посткома. Из книги можно узнать в том числе и о той работе, которую проделали поисковики, чтобы установить личности солдат, которые пали в Ржевской битве или прошли через нее. Третья новинка — факсимильное издание знаменитой Библии Матфея Десятого 1507 года. Издание в двух томах, подготовленное в Санкт‑Петербурге, представляет собой большую художественную и историческую ценность и будет интересно читателям не только текстами, но и изысканным художественным оформлением.Безусловно, работа стенда не ограничивается только книжными событиями. Запланирован также круглый стол с участием белорусских, российских и зарубежных литераторов, обмен мнениями и дискуссии о переводах и национальной литературе.