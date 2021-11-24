Если у человека хорошая память, может ли она испортиться после коронавируса? Отвечает врач

После перенесенной коронавирусной инфекции проблемы с памятью могут наблюдаться у любого человека. Об этом в эфире программы "О самом главном" предупредил врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– На сегодняшний день предполагается, что причин ухудшения памяти после коронавируса несколько. Первая – это гипоксия, или дефицит кислорода. Мозг не получает достаточного питания, и его работа начинает замедляться. Вторая возможная причина – поражение клеток центральной нервной системы, в том числе тех, которые отвечают за долговременную память, и нейронов, от которых зависит работа мозга в целом. В-третьих, никто не отменяет тревогу и депрессию, с которыми связан период болезни. Это значит, что от коронавируса фактически может пострадать любой человек независимо от того, какая память у него была до болезни, – обратил внимание Сергей Агапкин.
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