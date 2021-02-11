Многие ошибочно полагают, что отсутствие боли в почках говорит об абсолютном здоровье органов. Однако это далеко не так. Сами почки не болят. Болью в области поясницы может реагировать растянутая капсула, окружающая органы. Об этом в программе "Жить здорово" рассказала врачи.
По словам врача Анатолия Федосеева, миф сложился потому, что почки имеют малую симптоматику.
– У нас нет болевого синдрома и нет таких ярких проявлений каких-то других симптомов. Только немножечко появляются отеки и изменение цвета мочи, – отметил специалист.
Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева добавила, что боль в почках может возникать только в том случае, если в них появились камни.
– Если появляется боль в почке, значит камень идет через мочеточник и раздирает его. Сам орган не болит. Тут может расти раковая опухоль или могут быть кисты, – добавила медик.
Врачи посоветовали в качестве профилактики раз в год делать анализ мочи и крови. Первые изменения в почках можно заметить именно благодаря им.
Фото: pixabay.com
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Если почки не болят, значит они здоровы? Врач развеял популярный миф
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