120 лет со дня рождения родоначальника белорусской оперной режиссуры Ильи Шлепянова

– потешалсяШлепянов одним из первых в СССР привел в оперный театр настоящую, большую режиссуру, когда у каждого артиста хора, у каждого статиста обязано быть свое «внутреннее задание». Причем он ничего не навязывал, не «ставил», а требовал искать и находить.А начиналось все в Киеве, где восемнадцатилетний парнишка по настоянию семьи окончил 1-е коммерческое училище и одновременно живописную школу А. С. Монко. Экономистом он так и не стал, а дар художника помог ему впоследствии околдовать Мейерхольда, да так, что тот взял его к себе в ассистенты и поручал ему самые сложные художественные задания.Но опять-таки это было позже. А в Киеве Шлепянов только начал постигать театральное искусство в студии братьев Смирновых, учившихся до революции у Мейерхольда. Вероятнее всего, они и насоветовали ему в 1922 году поехать в Москву и поступить в Государственные высшие режиссерские мастерские (ГВЫРМ), где заправлял Мейерхольд.За три года учебы Шлепянов оформил в театре Мейерхольда три спектакля, в том числе «Мандат» Эрдмана. Для них Шлепянов разработал щиты-трансформеры, вращающиеся концентрические круги и другие сенсационные по тем временам приемы сценического оформления. Но вот закавыка – ставить спектакли в Государственном театре имени Вс. Мейерхольда мог только Мейерхольд, Шлепянова такой расклад не устраивал, и в 25 лет он начал свое странствие подмастерья, но уже без мастера.Кстати, вместе с ним ушел и молодой актер Михаил Жаров, ставший впоследствии народным артистом СССР и кумиром многих поколений зрителей.Какое-то время Шлепянов был главным художником Бакинского рабочего театра, потом перебрался в Реалистический театр в Москве, в 1928 году занял пост главного художника и режиссера Театра Революции. Позже увлекся оперой и в 1937 году перебрался в ленинградский МАЛЕГОТ, где осуществил мировую премьеру оперы Кабалевского «Кола Брюньон».Кабалевский в ту пору тесно сотрудничал с Большим театром БССР. Предполагалось, что его балет «Золотые колосья» по мотивам фильма «Трактористы» станет вторым белорусским балетом после «Соловья» Крошнера. Но не сложилось, балет так и не был дописан, а Кабалевский не стал белорусским композитором.А вот Шлепянов с 1939 по 1941 год связал свою судьбу с Минском – сначала в качестве приглашенного режиссера, затем в качестве художественного руководителя, на которого была возложена миссия подготовить наш Большой театр к почетной и ответственной декаде в Москве. При этом он продолжал сотрудничать с московскими и ленинградскими театрами, в том числе с Театром сатиры.Впрочем, трудности подготовки к декаде были обусловлены и другими обстоятельствами.– пишет 28 июня 1939 года «Советская Белоруссия».Как раз-таки при Шлепянове пополнение и обучение труппы резко ускорилось.–с гордостью рапортовал в 1940 году уже упоминавшийся Озирский.Но кроме организаторской работы многое делалось и в творческом плане. Особенно тщательно Шлепянов работал над словом.– говорил он и требовал от солистов совсем другого отношения, что сразу же сказалось на результатах.Декада в Москве стала настоящим экзаменом и для Шлепянова, и для всего театра, и этот экзамен был сдан на отлично.– пишет 8 июня 1940 года в газете «Известия» критик А. Шавердян.А в официальной рецензии по поводу «Цветка счастья» ТАСС уполномочен заявить:«Спектакль культурно и красочно поставлен заслуженным артистом РСФСР И. Ю. Шлепяновым. Оригинально оформил постановку художник Л. Ю. Кроль, создавший декорации в стиле народной резьбы по дереву».Именно Шлепянов настоял на том, чтобы «Цветок счастья» был оформлен белорусским художником. Присутствовавшие на спектакле товарищи И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, А. А. Жданов, П. К. Пономаренко бурно аплодировали, но Сталинскую премию и звание народного Шлепянов не получил. Ему в числе 33 наиболее видных участников декады вручили орден Трудового Красного Знамени. В 1941 году он поставил в Минске лишь «Травиату», и на этом сотрудничество навсегда прервалось.В последние годы жизни Шлепянов был художественным руководителем ленинградского Академического театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский). Здесь и просыпался на него основной дождь почестей и наград.В 1951 году он ушел из жизни. Но память о нем – в генетическом коде спектаклей Большого театра Беларуси, в геометрической четкости построений, в осмысленности каждого жеста и слова, в народности и опоре на реализм. И этот генетический код останется с нами навсегда.Фото из архива Большого театра Беларуси