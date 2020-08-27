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"Если кто-то хочет диалога, пожалуйста" – Лукашенко готов вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, пишет БЕЛТА.


Президент заявил, что готов вести диалог, в том числе об обновлении Конституции. И вести этот диалог он в первую очередь намерен с трудовыми и студенческими коллективами. "Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы – это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы (я уже об этом говорил). Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог, – отметил Александр Лукашенко. – Все хотят нового политического устройства. Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию – это главный закон в любой стране. И "плясать" надо от Конституции".

"Поэтому давайте садиться  – представители всех трудовых коллективов, студенческих коллективов (это будущая элита нашей страны, с ними и надо вести этот диалог). И с трудовыми коллективами, которые сегодня работают несмотря ни на что. И крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят свое слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи. А не бесчинствующие молодчики, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога. Никакого диалога они не хотят. И с улицей никто из властей за стол переговоров не сядет", – сказал Президент.

"Вот мое четкое представление и заявление по поводу диалога, с кем этот диалог мы можем вести. Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет", – подчеркнул Глава государства.


Александр Лукашенко на совещании также высказался насчет политических призывов к студентам со стороны тех, кто пытается расшатать обстановку в стране. "Они и в политическом отношении начинают сегодня подзуживать студентов: первого сентября приедете на занятия – выходите на улицы и так далее. Мы сейчас до студентов доведем ту информацию, которую должны довести, до руководства вузов. Они, в конце концов, отвечают за ситуацию в своих вузах, и они ответят, как и руководители промышленных предприятий", – отметил Президент.

"А потом, вы же должны понимать, что ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности", – подчеркнул белорусский лидер.

"Я представляю, что после этого разразится. Меня начнут упрекать, что я запугиваю студентов в армию отправить. Да нет! Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет  – меры примем по закону", – сказал он.

"Ко мне министр обороны обратился: Александр Григорьевич, если кто-то из студентов не хочет учиться, пожалуйста, разрешите нам их призвать в армию. Я говорю: еще студенты за парты не сели, поэтому не надо обсуждать этот вопрос. Но это один из вариантов. Что тут незаконно, что тут несправедливо?" – добавил Президент.

Фото: БЕЛТА
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