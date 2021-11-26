«Если бы все президенты в Европе были похожи на вас». Беженцы поблагодарили Лукашенко за поддержку

Александр Лукашенко сегодня пообщался с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. Беженцы говорили спасибо Главе белорусского государства за поддержку:
– Господин Президент, во-первых, я хотела бы поблагодарить вас за все то, что вы делаете для нас, – обратилась к Александру Лукашенко одна из девушек. – Для нас это очень важно. Если бы все президенты в Европе были бы похожи на вас, проблем бы не было совсем. Нас везде бы принимали сердечно. Для нас крайне важно попасть в Европу и начать новую жизнь просто потому, что мы не можем вернуться назад в Ирак. Для нас это большая проблема. Поэтому нам нужно идти вперед. Более того, для нас важно получить образование, ходить в школу. Поэтому я хочу попасть в Германию. Я когда-то уже жила там. Мы стремимся туда. Поэтому мы хотим попросить всех лидеров Европы, чтобы они были хоть немного похожи на вас. Мы надеемся, что Германия наконец откроет для нас свои границы, а поляки пропустят и примут нас с теплым сердцем. Как Беларусь. Как вы! Мы очень надеемся, что Европа сделает что-то хорошее для нас – как господин Лукашенко! Большое спасибо! Мы никогда этого не забудем! Я говорю все эти добрые слова от лица всех, кто здесь сегодня собрался. От всех детей, от всех, кто пострадал, у кого есть увечья. Я благодарна вам за то, что вы дали нам укрытие, предоставляете нам продукты питания.
– Мы не просто будем надеяться, мы вместе с вами будем работать над вашей мечтой, – ответил девушке белорусский Президент.