Если бы не Президент, Беларусь давно утратила бы государственный суверенитет, - мнения

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– рассказал Макей. –В истории много примеров, когда руководитель бросал свою страну, напоминаетПозиция Главы государства во время попытки госпереворота в 2020 году стала источником уверенности для сотрудников силовых ведомств.