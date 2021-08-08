Если бы не Президент, Беларусь давно утратила бы государственный суверенитет, - мнения

Александр Лукашенко всегда жестко отстаивает интересы Беларуси. Таким мнением поделился министр иностранных дел Владимир Макей в 5-й серии документального проекта СТВ «2020»:
Видео: СТВ
- Много раз я был свидетелем того, в каких жестких условиях приходилось работать Главе государства, отстаивая интересы Беларуси, интересы своей страны, и в жестких контактах с руководителями других государств, и на международных площадках, – рассказал Макей. – Если бы не было вот этой стержневой стойкости, уверенности, то думаю, что мы могли бы сейчас уже забыть о государственности Беларуси. Некоторые беглые оппоненты власти, вымаливают санкции против Беларуси, – я абсолютно убежден, если бы они были на этом месте, то мы бы давно уже расстались со страной и с государственностью.
В истории много примеров, когда руководитель бросал свою страну, напоминает председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова:
- Президент стоял до конца. «Кто считает, что он в чем-то сомневается, отойдите в сторону. Но не предавайте! Потому что я буду за свой народ, за свою страну стоять до конца, даже если я останусь один». Эти слова он повторял не единожды.
Позиция Главы государства во время попытки госпереворота в 2020 году стала источником уверенности для сотрудников силовых ведомств. Александр Кисель, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома:
- Когда видели, что поддержка есть, что действующий Глава государства никуда не собирается уходить, не собирается никуда убегать, все поняли, что мы делаем правильные вещи.
Заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков:
- Каждый себя настраивал и понимал, что эта стена, на которую можно опереться – это, конечно, наш Глава государства, его решительность, его любовь к Родине и всему белорусскому народу. И вот это огромное желание – сохранение мира и стабильности в нашей стране. Мир и стабильность, не война – это самое главное.