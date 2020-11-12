В Дрибинском, Климовичском и Краснопольском районах Могилевской области введен обязательный масочный режим. Информация о принятых решениях опубликована на сайтах райисполкомов, пишет БЕЛТА.
Отныне маски необходимо надевать при посещении торговых объектов, развлекательных заведений, аптек, учреждений здравоохранения, образования, социального обслуживания, спортивных объектов, административных зданий, отделений банков, связи, почты, учреждений культуры, общественного транспорта, в том числе маршруток и такси, и других объектов, где трудно держать социальное дистанцирование.
Отметим, что ранее масочный режим был введен в Могилеве, Бобруйске, Кличевском, Кричевском и Осиповичском районах.
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Еще в трех районах Могилевской области введен масочный режим
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ