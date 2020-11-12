Еще в трех районах Могилевской области введен масочный режим

Отныне маски необходимо надевать при посещении торговых объектов, развлекательных заведений, аптек, учреждений здравоохранения, образования, социального обслуживания, спортивных объектов, административных зданий, отделений банков, связи, почты, учреждений культуры, общественного транспорта, в том числе маршруток и такси, и других объектов, где трудно держать социальное дистанцирование.Отметим, что ранее масочный режим был введен в Могилеве, Бобруйске, Кличевском, Кричевском и Осиповичском районах.