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Еще один ребенок спасен из под завалов рухнувшего дома в Батуми

Из-под обломков обрушившегося в центре Батуми дома спасатели достали еще одного ребенка. Об этом сообщает портал Новости-Грузия.
 
На момент происшествия годовалый ребенок вместе с отцом находился в машине возле дома. Отмечается, что мальчик пробыл под обломками около получаса. Его доставили в больницу с перелом голени. 

Пятиэтажное здание с двумя пристроенными этажами в центре Батуми обрушилось сегодня в полдень. Информации о погибших пока нет, однако спустя три часа после катастрофы спасателям все еще не удалось вытащить из-под обломков здания всех жителей дома.

По предварительным данным, под бетонными плитами могут находиться еще трое детей и четверо взрослых. Всего в обрушившемся корпусе проживало 12 семей. К месту ЧП стянуты силы спасательной службы со всей Аджарии и из соседних регионов.

На данный момент десятки людей находятся во дворе дома, ожидая каких-нибудь известий о судьбе их близких. 

К месту происшествия отправились глава МВД Вахтанг Гомелаури и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Отмечается, что всем пострадавшим государство окажет соответствующую помощь. 

Правоохранители начали проверку по факту обрушения жилого дома. 

Фото: newsgeorgia.ge
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