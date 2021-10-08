Еще один ребенок спасен из под завалов рухнувшего дома в Батуми

Из-под обломков обрушившегося в центре Батуми дома спасатели достали еще одного ребенка. Об этом сообщает портал Новости-Грузия.
На момент происшествия годовалый ребенок вместе с отцом находился в машине возле дома. Отмечается, что мальчик пробыл под обломками около получаса. Его доставили в больницу с перелом голени.
Пятиэтажное здание с двумя пристроенными этажами в центре Батуми обрушилось сегодня в полдень. Информации о погибших пока нет, однако спустя три часа после катастрофы спасателям все еще не удалось вытащить из-под обломков здания всех жителей дома.
По предварительным данным, под бетонными плитами могут находиться еще трое детей и четверо взрослых. Всего в обрушившемся корпусе проживало 12 семей. К месту ЧП стянуты силы спасательной службы со всей Аджарии и из соседних регионов.
На данный момент десятки людей находятся во дворе дома, ожидая каких-нибудь известий о судьбе их близких.
К месту происшествия отправились глава МВД Вахтанг Гомелаури и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Отмечается, что всем пострадавшим государство окажет соответствующую помощь.
Правоохранители начали проверку по факту обрушения жилого дома.
Фото: newsgeorgia.ge