Еще один борт "Белавиа" с белорусскими гражданами вернулся в Минск из Внуково

Самолет авиакомпании "Белавиа" с белорусами и гражданами Армении, Украины и Литвы вылетел из московского аэропорта Внуково в Минск, передает БЕЛТА.

- Еще один самолет авиакомпании "Белавиа" с белорусскими гражданами вылетел из аэропорта Внуково в Минск. На борту 82 пассажира, в том числе трое иностранцев (граждане Армении, Украины и Литвы)", - рассказала советник-посланник посольства Беларуси в РФ Наталья Кислякова.

И уточнила, что самолет отправился из Внуково около полуночи накануне.

- Дипломаты посольства продолжают работу по возвращению соотечественников на родину, - отметила Наталья Кислякова.