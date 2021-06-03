В связи со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией в Минске в ближайшее время некоторые стационарные учреждения здравоохранения возвращаются к обычному режиму работы. Об этом сообщается на сайте комитета по здравоохранению Мингорисполкома.
Уже с 4 июня в 3-й городской клинической больнице имени Е. Клумова возобновляется работа пульмонологического, кардиологического, гастроэнтерологического отделений и родильного дома.
С 7 июня будут оказывать помощь пациентам в ревматологическом, кардиологическом и гинекологическом отделениях 1-й городской клинической больницы.
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Еще две клиники Минска вернулись к привычному режиму работы
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