Еще два канала и чат в Telegram признаны экстремистскими

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По заявлению прокуратуры Молодечненского района, информационная продукция Telegram-канала "Молодечно HOME" признана экстремистскими материалами.По заявлению прокуратуры Логойского района экстремистскими материалами признана информационная продукция Telegram-чата "Логойск для жизни" и одноименного Telegram-канала.Напоминаем, за публикацию (репост) информации из запрещенного ресурса предусмотрены административная ответственность и наказание вплоть до ареста.