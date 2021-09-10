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Еще два канала и чат в Telegram признаны экстремистскими

Информпродукция еще двух каналов и чата в Telegram признана экстремистской. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Фото: pixabay.com

По заявлению прокуратуры Молодечненского района, информационная продукция Telegram-канала "Молодечно HOME" признана экстремистскими материалами.

По заявлению прокуратуры Логойского района экстремистскими материалами признана информационная продукция Telegram-чата "Логойск для жизни" и одноименного Telegram-канала.

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