ЕС уже начал технические переговоры с Беларусью о репатриации беженцев

Внешнеполитическая служба Евросоюза уже приступила к техническим переговорам с Беларусью, в том числе с МИД страны, о репатриации беженцев. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе ее представитель Петер Стано, информирует ТАСС.
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– Мы наладили контакты с Беларусью. Верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель] уже дважды за последние дни проводил переговоры с главой МИД Беларуси [Владимиром Макеем], консультации ведутся и на других уровнях, – сказал дипломат. – Их единственная цель – способствовать безопасной репатриации людей, застрявших в этой стране.
Он добавил, что Еврокомиссия проводит контакты на экспертном уровне "с Беларусью и гуманитарными организациями ООН".