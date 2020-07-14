ЕС уберет из списка безопасных стран Сербию и Черногорию

Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в названных странах, сообщает ТАСС.

Евросоюз уберет из списка безопасных для открытия границ стран Сербию и Черногорию, где эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться.

Такое решение было принято по итогам европейских консультаций в Брюсселе. В итоге ЕС держит границы открытыми только с 12 странами, включая Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Японию, Южную Корею, Таиланд, Алжир, Тунис, Марокко, Руанду, Грузию и Уругвай.

Этот список носит рекомендательный характер, поэтому государства ЕС могут по своему усмотрению с 1 июля открыть или не открывать границы с любыми странами из списка, но не должны открываться для государств, не входящих в данный перечень.