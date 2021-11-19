ЕС планирует массовые аресты людей, связанных с нелегальной перевозкой беженцев

По актуальной информации портала, 59-страничный документ ЕС, датированный 13 ноября, содержит данные о 30 подготовленных планах. Некоторые из них будут реализованы под эгидой отдельных государств - членов Евросоюза, другие операции будут проводиться соответствующими органами, в частности агентством ЕС по контролю границ Frontex и Европейским полицейским агентством (Европолом).В некоторых планах фигурируют так называемые ежегодные показатели результативности, такие как число задержаний, изъятых поддельных документов, собранных разведывательных данных и проведенных расследований.Уточняется, что Европол будет сотрудничать со странами Балканского региона, Китаем, Турцией и Россией. Австрия, Франция, Греция, Германия, Италия, Польша, Португалия, Испания и Великобритания в свою очередь возглавят отдельные операции при поддержке других государств. Так, Польша будет работать над пресечением контрабанды из Беларуси, Грузии, России и с Украины. Операции Австрии и ФРГ будут локализованы в районе Западных Балкан, подчеркивает издание.Frontex возглавит восемь операций, связанных с незаконным пересечением границы, Балканами, пограничными проверками, мошенничеством с документами и сбором разведданных на внешних границах. Планы агентства предполагают порядка тысячи арестов и около 50 задержаний лиц, "подозреваемых в пособничестве".